Altro Calcio Barcellona, brutto infortunio per Iniesta

L'unico del Barcellona a non esultare per la vittoria in extremis (3-2 ) contro il Valencia di Cesare Prandelli è Andres Iniesta. Il centrocampista spagnolo, infatti, è stato costretto a uscire dal campo al 14' per un brutto infortunio. La società blaugrana parla di "una lesione parziale del legamento laterale esterno e della capsula posteriore del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottomesso a ulteriori esami per conoscere la reale entità". Se la diagnosi verrà confermata, Iniesta rischia di stare fuori 3-4 mesi e tornare quindi solo nella primavera del 2017.