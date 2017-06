Altro Calcio Barça, simulazione collettiva: "Un comportamento ridicolo"

La commissione disciplinare spagnola ha multato il Valencia di Cesare Prandelli per la bottiglietta lanciata al Mestalla dai tifosi contro i giocatori del Barcellona durante l'esultanza per il gol decisivo di Messi, ma ha sottolineato anche il comportamento "ridicolo" dei giocatori blaugrana, che hanno chiaramente simulato quando a essere stato colpito era stato solo Neymar. I calciatori, abbracciati in gruppo, sono caduti all'unisono come se tutti fossero stati colpiti, un comportamento che la commissione disciplinare (che ha multato il Valencia di 1.500euro) ha definito "poco esemplare": "Il comportamento di alcuni giocatori li ridicolizza e li squalifica da solo" si legge nel comunicato.