Altro Calcio Balo, che momentaccio! Lemina ha conquistato Fanny

Davvero un brutto momento per Mario Balotelli. Serata da incubo quella di ieri per SuperMario, che dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Napoli, i fischi dei tifosi del Nizza e le bordate del tecnico Favre, una volta tornato a casa ha visto su Instagram la foto postata in contemporanea della sua ex Fanny Neguesha e dall'ex Juventus Lemina, che hanno ufficializzato la loro love story con uno scatto postato in contemporanea sui social con tanto di cuoricino e lucchetto.