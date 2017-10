Altro Calcio Australia, Cahill segna e viene pagato per l'esultanza

In Australia è il caso del giorno. Neanche il tempo di esultare per la doppietta che ha dato la vittoria alla propria nazionale nello spareggio contro la Siria (che ancora non vale il pass per i Mondiali) che Tim Cahill deve pensare a difendersi. Non era sfuggita a nessuno l'esultanza dopo i gol, una sorta di T mimata con le mani: tutti avevano pensato all'iniziale del proprio nome ma non è così. Il giorno dopo è stato svelato l'arcano, Cahill era stato pagato da un sito internet che organizza viaggi (e il cui nome inizia con la T), la foto del giocatore era comparsa sulle pagine social della società. Poi, viste le critiche ricevute, i post sono stati cancellati ma ancora girano in Rete.