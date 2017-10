Altro Calcio Atletico, Simeone: "Erba alta? A casa mia decido io"

"Caro Barça, benvenuto a Madrid"... Il club blaugrana sarà impegnato in trasferta nella Capitale per la prima volta dal referendum per l'indipendenza di inizio ottobre e Diego Simeone non vuol concedere alcun vantaggio ai suoi avversari, a partire dal terreno di gioco. A domanda precisa sulla possibilità di tenere più alta l'erba del campo del Wanda Metropolitano, un escamotage che potrebbe sfavorire Messi e compagni, il Cholo ha risposto chiaramente: "Non faccio il giardiniere ma l'allenatore. Ma quando vado in casa altrui, si mangia con tovaglia, piatti e bicchieri altrui, in casa mia si mangia con la mia tovaglia, i miei piatti e i miei bicchieri". Insomma: Barça, benvenuto a Madrid. "Loro sono una delle migliori squadre al mondo - ha aggiunto il Cholo - oggi forse solo il Real è superiore, ma sono riusciti a reinventarsi in fretta dopo la partenza di Neymar. È vero che nella Liga non li abbiamo mai battuti, ma abbiamo pareggiato contro di loro la partita più importante (quella che consegnò ai colchoneros il titolo del 2014, ndr) e li abbiamo eliminati in Champions".