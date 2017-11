Altro Calcio Atletico Madrid, Griezmann "scappa" dalla foto

La vittoria contro il Deportivo ha riportato serenità in casa Atletico Madrid ma rimane un grosso punto interrogativo in questo inizio stagione: Antoine Griezmann. L'attaccante francese, rimasto in estate proprio quando sembrava fatta per il suo trasferimento al Manchester United, non è lo stesso della scorsa stagione e anche per questo un evento banale come una foto di squadra "sbagliata" può scatenare i social. Al momento della foto in gruppo pre-match, Griezmann si è mosso troppo presto e lo scatto è diventato virale tanto che alcuni tifosi, scherzando, hanno azzardato: "È il segno che vuole andarsene via!".