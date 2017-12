Altro Calcio Atletico Madrid, Griezmann accusato di razzismo: foto eliminata

"Riconosco di essere stato sconveniente. Se ho offeso qualcuno, mi scuso". Antoine Griezmann ha ammesso l'errore, se di errore si è trattato. L'attaccante dell'Atletico Madrid, suo malgrado, è finito sotto accusa sui social network per una foto postata su Instagram: lo ritraeva in maschera per una festa a tema Anni 80, era vestito da Harlem Globetrotter, con classica canottiera da basket, pantaloncini a strisce biancorosse e soprattutto parruccone con capelli crespi, volto, braccia e gamba dipinte di nero. Ne è nata una bufera con il giocatore accusato di razzismo e "costretto" a rimuovere il post.