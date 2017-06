Altro Calcio Atletico Madrid, fine di un'epoca: il Calderon chiude i battenti

Si chiude un'epoca all'Atletico Madrid. I colchoneros domenica hanno infatti disputato contro l'Athletic Bilbao l'ultima partita al Calderon, lo storico impianto inaugurato il 2 ottobre 1966. A partire dalla prossima stagione la squadra di Simeone giocherà al Wanda Metroplitano, nuovo impianto in periferia. Ecco le immagini più belle dell'ultima esibizione nell'ormai ex tempio dell'Atletico che per l'occasione ha esibito tutti i trofei vinti in 114 anni.