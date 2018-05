Altro Calcio Atletico, l'Uefa squalifica Simeone per quattro giornate

L'Uefa stanga Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell'Atletico Madrid è stato squalificato per 4 giornate dopo l'espulsione rimediata nella semifinale di andata contro l'Arsenal. Nel match dell'Emirates il Cholo aveva ricevuto il cartellino rosso per le veementi proteste (con insulti) contro l'arbitro francese Turpin, reo di aver espulso per doppio giallo Vrsaljko al 10 del primo tempo. Simeone, che non sarà in panchina nella finale con il Marsiglia il prossimo 16 maggio a Lione (ci sarà il vice Burgos), è stato anche multato di 10mila euro.