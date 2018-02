Altro Calcio Atletico, Godin perde tre denti dopo uno scontro con Neto

L'Atletico Madrid ha battuto 1-0 il Valencia ma il bilancio di Diego Godin è comunque negativo. Il capitano dei colchoneros è stato infatti protagonista a inizio ripresa di un duro scontro con Neto: il portiere in uscita lo ha colpito in pieno volto con i pugni facendogli perdere tre denti. Il 31enne uruguaiano ha dovuto abbandondare dolorante il terreno di gioco. "Il nostro difensore ha avuto una frattura dentoalveolare in 3 parti della mascella superiore. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a chirurgia maxillo-facciale" ha fatto sapere nella notte il club spagnolo.