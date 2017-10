Altro Calcio Athletic Bilbao, per Alvarez l'incubo è finito

Yeray Alvarez torna a sorridere e presto tornerà anche a giocare. Il difensore dell'Athletic Bilbao ha vinto la battaglia contro il cancro ai testicoli diagnosticato a giugno, a darne notizia è stato lo stesso club basco. La chemioterapia è stata efficace e ora il 22enne potrà tornare a lavorare gradualmente con i compagni di squadra, che lo scorso luglio si erano rasati tutti completamente a zero per far sentire il loro affetto ad Alvarez.