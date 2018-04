Altro Calcio Aston Villa, Richards fa 500 senza giocare ma raddoppia lo stipendio?

"Una barzelletta" titola il Sun. L'ex difensore di Fiorentina e Manchester City, Micah Richards, è al centro di un vero e proprio caso in Inghilterra da quando si è scoperto che il suo ricco stipendio potrebbe raddoppiare al termine della stagione in caso di qualificazione dell'Aston Villa, squadra in cui milita da quando nel 2015 ha lasciato i viola e la Serie A, alla prossima Premier League. Un normale bonus inserito nel contratto penserete voi, ma il problema è che Richards non gioca una partita con l'Aston Villa dall'ottobre del 2016, quando si infortunò gravemente. 500 giorni senza giocare, nonostante sia guarito ormai da tempo infatti il tecnico Steve Bruce non lo tiene affatto in considerazione e così a 29 anni Richards, che appena 18enne esordiva nella nazionale inglese tra grandi aspettative, si ritrova di fatto fuori rosa. Fuori rosa, ma con uno stipendio pesante come un macigno da 1,8 milioni di sterline a stagione che potrebbe addirittura raddoppiare e passare ad oltre 4 milioni di euro in caso di promozione in Premier. Per questo Richards è finito nel mirino dei tifosi, che ne chiedono a gran voce il licenziamento.