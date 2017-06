Altro Calcio Arsenal, #Wengerout sull'Emirates e in giro per il mondo...

I tifosi dell'Arsenal non ne possono più di Arsene Wenger e non perdono occasione per ricordarlo al club. L'ultima trovata dei supporter dei Gunners ha avuto come protagonista l'Emirates Stadium, sulle pareti del quale è stata proiettata la scritta 'Wenger out' con tanto di hashtag. Un vero e proprio slogan che da Londra si sta diffondendo in tutto il mondo: dalla cima di una montagna in Indonesia agli stadi americani, fino all'India e allo Sri Lanka, i cartelli #Wengerout sono spuntati un po' ovunque nel mondo negli ultimi giorni...