Altro Calcio Arsenal-Wenger, un amore che dura da 20 anni: nessuno come lui

20 anni sulla stessa panchina, una vera rarità per il calcio moderno. Nell'autunno del 1996 Arsene Wenger si siede sulla panchina dell'Arsenal, di cui oggi è diventato il tecnico più vincente e più a lungo in carica di tutte le epoche. Laureato in ingegneria a Strasburgo, con una laurea specialistica in economia, parla correntemente francese, tedesco e inglese ed è, insieme a Carlo Ancelotti, l'unico non britannico ad aver centrato il double (nel 2004, quando divenne anche l'unico allenatore nella storia della Premier League a terminare l'annata senza subire una sconfitta). Wenger è da sempre un grande scopritore di talenti: ai tempi del Monaco scoprì George Weah, mentre nel suo periodo all'Arsenal ha messo sotto contratto giovani del calibro di Vieira, Anelka, Fàbregas, Kolo Touré, van Persie ed Eboué, trasformandoli tutti in giocatori di valore mondiale. I Gunners con lui hanno sempre espresso un calcio divertente valorizzando molti giocatori, ma nonostante i tre titoli inglesi e le 6 Coppe d'Inghilterra, ci sono molti rimpianti nella carriera di Wenger, che ad oggi è l'unico allenatore ad avere perso la finale delle tre maggiori competizioni UEFA per club, la Coppa delle Coppe 1991-92 con il Monaco, la Coppa UEFA 1999-2000 e la Champions League 2005-06 con l'Arsenal.