Arsenal, Mkhitaryan avrà due numeri di maglia

"Salve, vorrei la maglia di Mkhitaryan". "Sì, ma quale?". Se per caso vi trovate a Londra e siete fan del nuovo acquisto dell'Arsenal, potreste imbattervi in questa conversazione nello store dell'Arsenal o in qualunque altro negozio di articoli sportivi. Proprio così, perché l'armeno avrà due numeri di maglia: il 7, che rileva da Alexis Sanchez passato al Manchester United e che indosserà in Premier League, e un altro non ancora comunicato dal club, che invece sarà "necessario" in Europa League. Secondo le regole Uefa, infatti, una squadra non può schierare due giocatori con lo stesso numero di maglia in una stagione e il 7 è già sceso in campo a Colonia, quando lo vestiva ancora Sanchez.