Altro Calcio Arsenal-Milan, rigore inesistente per i Gunnners: rossoneri furiosi

Al 39' del primo tempo l'arbitro svedese Jonas Eriksson fischia un rigore inesistente all'Arsenal per un contatto minimo tra Welbeck e Rodriguez, con l'inglese che si lascia palesemente cadere. I rossoneri erano andati da poco in vantaggio con Calhanoglu, poi lo stesso Welbeck ha trasformato il penalty. Furiosa la reazione dei rossoneri in campo e quella dei tifosi su Twitter. Davide Calabria, fuori per infortunio, ha messo il like a un post degli Autogol che invocavano il Var.