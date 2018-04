Altro Calcio Arsenal-Milan, l'Uefa non sanziona Welbeck

Dopo il controverso rigore assegnato dall'arbitro Eriksson per il contatto tra Ricardo Rodriguez e Danny Welbeck negli ottavi di ritorno di Europa League tra Arsenal e Milan, nessuna sanzione per l'attaccante inglese di origini ghanesi. La Uefa avrebbe dovuto prendere pronunciarsi oggi e la decisione è di "non decidere": in caso di provata simulazione Welbeck avrebbe rischiato fino a quattro giornate di squalifica ma il massimo organismo europeo ha stabilito che quello di giovedì non era un tuffo esagerato. Arsene Wenger può tirare un sospiro di sollievo: contro il CSKA Mosca ci sarà.