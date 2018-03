Altro Calcio Arsenal-Manchester City 0-3: Milan, Wenger crolla ancora

Arsenal-Manchester City fa notizia prima ancora di cominciare. In una Londra gelida, coperta dalla neve, all'Emirates si gioca a una temperatura di circa 8 gradi sotto zero e, fatto davvero strano per la Premier League, lo stadio è pieno di sediolini vuoti, puntualmente immortalati dalle agenzie fotografiche, con circa 30 mila spettatori presenti. Poi la partita ha reso ulteriormente fredda l'atmosfera: in 18 minuti, dal 15' al 33', il Manchester City ha segnato tre gol, con Bernardo Silva, David Silva e Leroy Sané, chiudendo di fatto l'incontro prima dell'intervallo. Nella ripresa Aubameyang ha completato l'opera sbagliando subito il rigore che avrebbe potuto riaprire la sfida: come quattro giorni fa a Wembley nella finale di Coppa di Lega, l'Arsenal perde ancora 3-0. Il pubblico (quello presente) ha cominciato a urlare già nel primo tempo "We want our money back", "vogliamo i soldi indietro" e ha fischiato. Per Wenger, contestatissimo dal pubblico, si mette male. Per il Milan, che sfiderà l'Arsenal in Europa League l'8 e il 15 marzo, non è esattamente una notizia drammatica affrontare i Gunners in queste condizioni, sebbene l'Europa League sia rimasto ormai il loro unico obiettivo. Guardiola, intanto, si porta a +16 sul Manchester United.