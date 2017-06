Altro Calcio Arsenal-Leicester, Huth prende in giro Sanchez

Alexis Sanchez preso di mira dai colleghi. Il cileno aveva mostrato su Twitter la ferita al labbro rimediata in Arsenal-Leicester: un taglietto mostrato come prova delle conseguenze della pallonata di Fuchs, per la quale era stato ammonito per simulazione. Prima era arrivato l'ex rugbista Ben Kay, che aveva postato una foto di un suo vecchio infortunio, ora anche Robert Huth (che era in campo nel match in questione) ha mostrato una piccola ferita al dito corredata dalla didascalia: "Ho appena recuperato dalla battaglia contro l'Arsenal".