Altro Calcio Arsenal, il dramma di Eboue: "Dormo per terra, ho pensato al suicidio"

Emmanuel Eboue era una delle stelle dell'Arsenal che perse la finale di Champions del 2006 contro il Barcellona, durante la carriera ha guadagnato montagne di soldi, ma ora ha perso tutto, dorme per terra ed è ricercato dalla polizia, come lui stesso confessa durante un'intervista col Mirror. "Dopo tutto quello che ho guadagnato, mi guardo indietro e penso che sono stato ingenuo. È dura, i problemi con la FIFA sono arrivati a causa delle persone che mi hanno consigliato male. Per colpa loro la FIFA mi ha multato". L'ex calciatore ha anche divorziato dalla moglie ed è stato costretto a cederle la sua villa, ma lui non vuole farlo e per questo è ricercato: “Non posso pagare i soldi per un avvocato. È la mia casa. Ho sofferto per comprarla e ora sono spaventato. Non ho intenzione di vendere i miei vestiti o quello che ho e combatterò fino alla fine perché non è giusto“. “Quando vedo Henry sono felice per lui, ma allo stesso tempo mi vergogno per la mia situazione. Quando vedo i miei ex compagni in televisione penso che dovrei essere lì con loro. È difficile vedere quelle cose“, ha concluso Eboue.