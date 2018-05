Altro Calcio Arsenal, grave infortunio per Koscielny

Serata da dimenticare per Laurent Koscielny. Il difensore dell'Arsenal è stato portato fuori in barella nel corso della sfida contro l'Atletico Madrid (all'8') per un serio infortunio al tendine d'Achille. Il 32enne ha appoggiato male il piede destro prima di crollare a terra in lacrime: sono in ansia i Gunners ma anche la Francia perché Koscielny rischia di saltare i Mondiali in Russia.