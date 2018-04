Altro Calcio Arsenal, giornali inglesi contro il tuffo di Welbeck

La svolta decisiva di Arsenal-Milan è arrivata al 39': i rossoneri vincevano per uno a zero sognando la rimonta ma il rigore segnato da Danny Welbeck ha di fatto cambiato volto al match. Il modo in cui la punta inglese di origini ghanesi ha conquistato il penalty ha irritato non solo la squadra rossonera ma pure la stessa Inghilterra, da sempre affezionata al gioco duro ma leale e al fair play: il giorno dopo la partita di Europa League, su quasi tutti i giornali Welbeck viene criticato mentre su Wikipedia diventa "un amante della danza con il miglior tuffo mai eseguito prima"...