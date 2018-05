Altro Calcio Arsenal, ecco la nuova maglia

Dopo la firma di Unay Emery è già tempo di rivoluzione in casa Arsenal, i Gunners hanno presentato le nuove maglie. I dettagli della divisa Home 2018/19 includono la grafica a impulsi "Beat of the City" che attraversa il petto, sulle classiche maniche bianche e ripetute sulle calze. I pantaloncini sono bianchi con una banda rossa lungo la parte superiore, e le calze sono bianche con il logo PUMA nero sul davanti e hanno una piega rossa sulla parte superiore. L'effetto erica, visibile in tutto il kit, è costituito dalle tonalità scure e chiare del rosso, parte della storia dei Gunners che compare nell'attuale crest dell'Arsenal. La maglia e i pantaloncini sono progettati utilizzando la tecnologia di termoregolazione evoKNIT sviluppata da PUMA, una gestione migliorata dell'umidità e un sistema di raffreddamento adattivo che aiuta a creare la temperatura corporea perfetta sul campo. Combinato con la sua costruzione senza cuciture, il kit offre il massimo in termini di vestibilità e movimento per prestazioni ottimali.