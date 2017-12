Altro Calcio Arsenal: "Eboué, proviamo ad aiutarti noi"

"Ci dispiace tanto sentire le notizie relative alle recenti difficoltà di Manu e studieremo come poterlo aiutare in qualche modo". Anche l'Arsenal, dopo Fatih Terim, si fa avanti per manifestare il proprio sostegno, anche in termini concreti, a Emmanuel Eboué. L'ivoriano giocò con i Gunners dal 2004 al 2011 perdendo anche la finale di Champions del 2006: pochi giorni fa è venuto allo scoperto sui tabloid inglesi confessando di essere ridotto sul lastrico anche a causa del divorzio. "La gente pensa che giochi ancora e invece sono ridotto così. Se mi chiedono 'Sei davvero tu?', io nego. Mi vergogno, sono in imbarazzo". Il Galatasaray gli ha offerto la panchina dell'Under 14, ma Eboué, che ha appena 34 anni, vive a Londra e forse l'Arsenal, che è stata la sua squadra nel momento in cui era al top, potrebbe davvero regalargli una nuova vita.