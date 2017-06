Altro Calcio Arsenal, bufera su Sanchez: rischia una maxi squalifica

Alexis Sanchez rischia una mega sanzione dopo l’ammonizione rimediata nel recupero della partita vinta ieri 1-0 contro il Leicester. Nel finale di gara il cileno è stato colpito da una pallonata di Fuchs, che battendo una rimessa laterale lo ha volontariamente preso con la sfera. Sanchez si è buttato a terra manco gli avessero sparato, mentre in campo si accendeva il parapiglia. L’attaccante dell'Arsenal ha mostrato le conseguenze del colpo (un taglietto sul labbro) all’arbitro, il quale, per nulla impressionato, lo ha ammonito per simulazione. Ma non è tutto. Quasi a discolparsi per la scenata, il cileno ha poi pubblicato su twitter la foto del labbro tagliato, ma sul web sono arrivati una pioggia di insulti: "Stai imbarazzando te stesso". Pungente anche il Tweet dell'ex rugbista Ben Kay, che ha postato una foto di un suo vecchio infortunio: "Quale tra questi due sportivi che hanno subito un infortunio è crollato al suolo tenendosi il viso??".