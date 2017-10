Altro Calcio Arnautovic: "Quella volta che Mou mi diede il suo orologio..."

Marko Arnautovic, attualmente in forza al West Ham rivela al Daily Mail un gustoso aneddotto risalente ai tempi in cui giocava nell'Inter. “Nel 2009 eravamo a fare la preparazione ad Abu Dhabi. Non mi svegliai per la colazione. Ritardo numero 1. Poi ci fu una riunione con la squadra. L’albergo era così grande e la mia camera si trovava al 75° piano. Aspettavo l’ascensore e continuavo a chiamarlo. Ma poi alla fine non arrivai in tempo. Catastrofe. Ritardo numero 2. Poi successe la stessa cosa prima del ritrovo per la partita. Pensai: ‘Mi ucciderà’. Ci fu una piccola discussione e mi mise fuori squadra per quel giorno, mi allenai da solo. Di ritorno a Milano pensai che ci fosse allenamento di mattina e arrivai puntuale, perfetto. Ma non c’era nemmeno una macchina. Mourinho però era lì con il suo staff tecnico. Si alzò in piedi e mi fece un applauso. Mi disse: ‘Tu sei il mio uomo. Arrivi 5 ore prima all’allenamento. Ti voglio bene. Tieni, prendi il mio orologio’. L’orologio lo conservo ancora a casa" il ricordo della punta 28enne. L'austriaco non manca poi di parlare di Mario Balotelli, suo compagno in nerazzurro: “Può essere una persona molto seria, un vero gentiluomo. Ma se non gli piace una persona, la distruggerà. Lui vuole semplicemente essere una star, il migliore, lavora molto duramente per raggiungere questo". Spazio anche all'autocritica: Mi hanno buttato fuori da qualsiasi club. Ai tempi me ne fregavo di tutto. Non mi interessava nessuno e non ascoltavo nessuno, solo mio padre e mia madre. Ad un allenatore ho detto una volta: ‘Chi sei, perché mi urli addosso? Sei forse mio padre? Parlami bene!’ Ovunque andassi, a Vienna e in altri posti, c’erano problemi. Volevo un allenatore che mi dicesse: ‘Vai semplicemente fuori e facci vincere la partita’.”