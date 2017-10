Altro Calcio Argentina, solo 0-0 con il Perù ma il Paraguay la tiene in corsa

Un’altra delusione. Nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali in Russia l’Argentina di Sampaoli non va oltre lo 0-0 alla Bombonera contro il Perù. Messi e compagni scivolano al sesto posto e sembravano a un passo dal baratro. Ci ha pensato il Paraguay a fare un immenso favore alla nazionale Albiceleste vincendo 2-1 sul campo della Colombia grazie a una clamorosa rimonta firmata da Cardozo e Sanabria all’89’ e al 92’. Così all’Argentina ‘basterà’ battere l’Ecuador (già eliminato) nell’ultimo turno per andare agli spareggi e anche un pareggio potrebbe incredibilmente essere sufficiente per andare a giocare il doppio confronto con la Nuova Zelanda. Sperando magari nei gol di Icardi e Dybala, rimasti in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida con il Perù.