Altro Calcio Argentina, Sampaoli snobba Higuain e richiama Perotti

La Federazione argentina ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli di novembre contro Russia e una tra Ucraina (favorita) e Israele. Tra gli "italiani" presenti Fazio, Gomez, Icardi e Dybala oltre Perotti che torna nell'Albiceleste dopo sei anni. Sampaoli sceglie ancora una volta di fare a meno di Higuain ma lo rincuora: "So cosa può darmi, lo tengo ben presente per il futuro". Il ct ha anche parlato della convivenza tra Messi e Dybala: "Possono completarsi l'uno con l'altro in campo, possono giocare insieme".