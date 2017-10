Altro Calcio Argentina: Pezzella arriva in ritiro, ma la security non lo riconosce

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura nella nazionale maggiore di German Pezzella. Il difensore della Fiorentina, alla prima meritata convocazione con l'Albiceleste, è stato infatti protagonista di un episodio curioso. Come riporta Fox Sports Argentina, infatti, il giocatore sarebbe stato bloccato alle porte del centro sportivo di Ezeiza dalla sicurezza, che non lo ha riconosciuto. Un siparietto simpatico, che si è concluso senza problemi dopo che il 26enne - scambiato, in un primo momento, per un giocatore della nazionale Under 20 - ha esibito al personale il suo documento d'identità. Ora che lo hanno finalmente ammesso in ritiro, Pezzella è pronto a dare il suo contributo nella decisiva sfida di venerdì contro il Perù (al quarto posto a 24 punti insieme a Messi e compagni).