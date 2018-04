Altro Calcio Argentina, nella top 11 di Maradona sì a Dybala-Messi

Diego Armando Maradona ha scelto la sua Argentina tipo selezionabile su Fifa 2018: un misto tra i giocatori ora in attività e lui stesso, inserito nel videogioco come un'icona del passato. Nel suo 4-3- scelte singolari, come la rinuncia (neppure in panchina, formata da Guzman, Rojo, Gago, Benedetto, Lamela, Lanzini, Di Maria) a Higuain, Aguero e Icardi.