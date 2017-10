Altro Calcio Argentina, 90' di fuoco: ecco tutte le possibili combinazioni

Ultimi 90' di fuoco nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale. Occhi puntati sull'Argentina che può ancora sperare di andare in Russia senza dover passare dallo spareggio con la Nuova Zelanda: molto dipenderà dai risultati delle altre sfide in programma nel turno conclusivo. Soltanto il Brasile è già certo della qualificazione: oltre alla nazionale Albiceleste (chiamata a vincere in Ecuador) sono ancora in corsa Uruguay, Cile, Colombia, Perù e Paraguay. Tutte le combinazioni possibili sono state elaborate da Fulvio Santucci, autore dello specchietto in foto.