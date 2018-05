Amburgo retrocesso, i tifosi bruciano lo striscione della mascotte

L'Amburgo era l'unico club ad aver partecipato a tutte le 55 edizioni della Bundesliga: parliamo al passato perché la vittoria interna contro il Borussia Moenchengladbach non è bastata ad evitare la prima retrocessione dalla serie A tedesca della propria storia. Il famoso orologio che segnava il tempo passato in Bundesliga si è fermato mentre i tifosi, per la rabbia, hanno bruciato lo striscione cnon il dinosauro (mascotte del club) causando l'interruzione della gara all'89' (a data da destinarsi) con fuoco e fumo che hanno invaso il Volksparkstadion.