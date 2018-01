Altro Calcio Allegri e Ambra, niente cicogna

Cicogna in arrivo per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? Niente affatto. La Gazzetta dello Sport ha riportato la smentita dell'allenatore dopo che in mattinata il gossip si era acceso per le foto di 'Diva e Donna'. Sulla rivista l'ex ragazza di 'Non è la Rai' "mostra" un pancino sospetto che aveva fatto pensare ad una gravidanza.