Altro Calcio Allegri e Ambra, arriva la cicogna?

Cicogna in arrivo per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? Per ora non ci sono conferme, ma il gossip si è acceso dopo che 'Diva e Donna' ha pubblicato delle immagini dell'ex ragazza di 'Non è la Rai' in cui si intravede un pancino sospetto che farebbe pensare ad una gravidanza. Ambra passeggia sorridente per le strade di Roma e anche il viso sembra più rotondo, anche se gli "amici più stretti" citati dalla rivista rosa ancora non confermano: "Lui è romantico e pieno di attenzioni. Entrambi hanno già figli grandi e continuano dividendosi tra famiglia e impegni”. Se la notizia fosse confermata, per entrambi si tratterebbe del terzo figlio: Ambra è già mamma di Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex compagno Francesco Renga, mentre Allegri è già papà di Valentina e Giorgio.