Altro Calcio Allegri come Conte, Guardiola, Mourinho e Lippi: svolta per trionfare

"Mercoledì mi sono svegliato e ho detto 'cambio' ". Magari non sarà andata sempre così, come ad Allegri, altre volte la svolta sarà stata più graduale, spesso è stata vincente. I grandi allenatori dell'epoca recente hanno scritto la storia anche così: cambiando modulo e di conseguenza l'atteggiamento della squadra in campo. Da Lippi a Mourinho e Guardiola, gli esempi non mancano. Ecco i 10 più famosi, aspettando che anche la Juve a cinque stelle e il nuovo 4-2-3-1 portino a grandi trionfi.