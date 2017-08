Altro Calcio Alla scoperta dello Shkendija: il club che vive col mito del Milan

Il sorteggio dei playoff di Europa League è stato benevolo col Milan, che affronterà lo Shkendija, ma lo è stato forse ancora di più con i macedoni, che da anni sognavano di poter sfidare i rossoneri. Il Milan è infatti una vera istituzione per il club di Skopje, che da anni vive nel mito del club milanese. I colori sociali del club macedone sono, non a caso, il rosso ed il nero, ma c'è di più: in passato, in particolare nel 1994, lo Shkendija disputò infatti tutta la stagione indossando la maglia ufficiale del Milan dell'anno precedente, il 1993. L'ultimo campionato vinto, proprio come il Milan, risale al 2010. Negli ultimi due campionati si sono classificati al secondo posto, mentre nel 2016 hanno vinto la coppa nazionale. Il modulo è il 4-2-3-1 e la stella è l'attaccante Ibraimi, capocannoniere dello scorso torneo macedone e punta della nazionale. Quest'anno già cinque gol in Europa per lui.