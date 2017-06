Altro Calcio Alice dice sì, il gol più bello di Morata: "Finalmente ci sposiamo!"

Alvaro Morata esulta, ma questa volta non è per un gol. L'ex juventino su Instagram ha mostrato l'anello regalato alla fidanzata Alice Campello per la proposta di matrimonio, rivelando anche la risposta della modella: "Ha detto sì, ci sposiamo!". Auguri alla coppia, nata in Italia durante l'esperienza juventina dello spagnola, e rinsaldata anche quando la punta si è trasferita in Spagna al Real Madrid.