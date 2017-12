Altro Calcio Alessandra Ambrosio: “Vorrei sposare Neymar e baciare CR7"

“Sì, vorrei sposare Neymar. E’ un grande amico, che adoro. Tu non sposeresti il ​​tuo migliore amico?”. La top model brasiliana, Alessandra Ambrosio, si confessa rispondendo alle domande del giovane youtuber Matheus Mazzafera e svela di avere un debole per Cristiano Ronaldo: "Una persona che vorrei baciare? Sicuramente CR7".

L'intervista è stata rilasciata dietro le quinte del Victoria’s Secret Fashion Show di Shanghai, dove la super modella è salita per l'ultima volta su una passerella in qualità di Angelo dopo ben diciassette anni dalla prima sfilata con il noto brand di lingerie.