Altro Calcio Albania-Italia, la possibile formazione: si torna al 4-2-4

La probabile formazione dell'Italia che andrà in campo contro l'Albania: Ventura intende tornare al 4-2-4 anche perchè mancherà Barzagli. Con un attaccante in più la novità dovrebbe essere Eder schierato accanto a Immobile, mentre a destra Candreva si riprenderà sicuramente il posto di titolare, scalzando Verdi. A centrocampo uno tra Cristante (favorito) e Barella rileverà Gagliardini. Qualche dubbio sull'utilizzo di Immobile e Parolo, diffidati: Ventura potrebbe risparmiarli in vista degli spareggi.