Albania, a Palermo con l'Italia l'esordio della nuova maglia

L’Albania, prossimo avversario dell’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2018, scenderà in campo a Palermo indossando per la prima volta la nuova divisa realizzata da Macron. Gli uomini di Gianni De Biasi sfoggeranno la nuova maglia arricchita da un dettaglio molto particolare, ovvero l’accattivante grafica con rombi sfumati che richiamano il piumaggio dell’aquila, simbolo della nazionale albanese. Un’ideale spinta a spiccare il volo per accorciare le distanze dalla vetta della classifica occupata da Italia e Spagna e attualmente distante sei punti per l’Albania, che è quarta.