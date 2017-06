Altro Calcio Alaves, Theo Hernandez accusato di violenza sessuale: lui nega

Il difensore dell'Alaves, ma di proprietà dell'Atletico e in procinto di passare al Real (che lo pagherà 30 milioni), Theo Hernandez, è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni, Luisa Kremleva, famosa in Spagna per aver partecipato all'edizione locale di "Uomini e Donne". Secondo la stampa spagnola i fatti si sarebbero svolti nel parcheggio di una discoteca a Marbella nella notte del 5 giugno. Il giocatore, ha raccontato la ragazza alla polizia, si sarebbe appartato con lei (consenziente) nel suo Porsche Cayenne; i due avrebbero iniziato un rapporto sessuale, ma alle richieste della ragazza di interrompere, Hernandez avrebbe rifiutato, costringendola a completare l'atto prima di buttarla fuori dal veicolo e causarle una ferita alle ginocchia. Fonti ufficiali della polizia, citate da Marca, hanno confermato che è stata presentata una denuncia contro il giocatore, ma gli agenti hanno anche ammesso che nel resoconto fornito dalla giovane vi sarebbero alcune contraddizioni. Hernandez ha negato ogni addebito.