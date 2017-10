Altro Calcio Al Brasile servono le bombole d'ossigeno in Bolivia...

“Giocare in queste condizioni è disumano”. Questo il messaggio di Neymar su Instagram a corredo di una foto che lo immortala insieme ai compagni del Brasile con le bombole d’ossigeno per recuperare dopo il match con la Bolivia. La sfida, terminata 0-0, è andata infatti in scena a La Paz, a 3.600 metri di altitudine: praticamente impossibile non accusare ‘problemi’ per chi non è abituato a queste alture. Del resto al 29’ Thiago Silva è stato costretto a lasciare il campo per un giramento di testa.