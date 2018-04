Altro Calcio Ajax, l'Amsterdam ArenA diventa Johan Cruijff ArenA

Ora è ufficiale: dalla prossima stagione "l'Amsterdam ArenA" cambierà ufficialmente il nome in "Johan Cruijff ArenA". Il nuovo logo dello stadio dell'Ajax sarà presentato il 25 aprile, giorno in cui il fuoriclasse olandese morto il 24 marzo 2016 avrebbe compiuto 71 anni. Crujiff con l'Ajax ha vinto da giocatore tre Coppe dei Campioni, una coppa Intercontinentale, una supercoppa Uefa, sei coppe dei Paesi Bassi e 8 campionati olandesi mentre, come allenatore, due coppe dei Paesi Bassi e due coppe delle coppe. Dal 2008 i giocatori della prima squadra non possono più vestire il leggendario numero 14.