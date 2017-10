Altro Calcio Aguilar convocato dalla Bolivia: peccato che sia francese

Viene convocato dalla Bolivia, ma lui è francese. È l'assurda storia di Ruben Aguilar, terzino destro del Montpellier classe '93, che sta facendo talmente bene in questo avvio di stagione in Ligue 1 da catturare le attenzioni del ct Angel Guillermo Hoyos, che ha deciso di convocarlo addirittura a dispetto del fatto che non sia boliviano. "La Bolivia mi ha contattato - ha raccontato il calciatore - ma è una cosa strana...". È lo stesso Aguilar a spiegare il perchè dell'equivoco: "Credo c'entri Football Manager, mi hanno attribuito la nazionalità boliviana oltre che quella francese. A quanto pare, in Bolivia le tv hanno fatto sapere che ero convocabile. Ho dovuto chiarire il malinteso sulla mia pagina social e spiegare che non ero selezionabile per la Bolivia - ha concluso Aguilar - ho ricevuto tantissimi messaggi a riguardo".