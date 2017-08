Altro Calcio Aguero, pericolo scampato: "Non ci sono indagini in corso"

Non ci sono indagini in corso su Sergio Aguero dopo il caos verificatosi sul terreno di gioco del Bournemouth a seguito del gol del 2-1, al 97', del Manchester City. Lo ha precisato il club con una nota, in cui vengono riportate anche frasi del giocatore. "A proposito del fatto che avrei colpito uno steward - precisa il 'Kun', che ha anche diffuso un video su Twitter -, dico che questa accusa è assolutamente falsa, basta guardare le riprese". in effetti si vede solo Aguero che scambia qualche parola con un agente. La polizia da parte sua ha spiegato che sono stati arrestati due tifosi del City che erano fra coloro entrati in campo dopo il gol di Sterling. "Se non si può più nemmeno festeggiare un gol - è stato il commento del tecnico del City, Pep Guardiola -, allora è meglio non farli andare al campo o vietare le trasferte".