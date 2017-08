Altro Calcio Accordo Sunig-Samsung: ecco la tv marchiata Inter

Dopo il lancio del Galaxy S8 brandizzato Inter, dalla collaborazione tra Suning e Samsung potrebbe nascere presto anche la TV Samsung con il marchio del club nerazzurro. La notizia arriva dalla Cina, dove spiegano che è l’anno giusto per il lancio di nuovi prodotti sul mercato anche perché il 2018 sarà l’anno dei Mondiali in Russia e Samsung è sponsor FIFA per la Coppa del Mondo. Si tratterebbe di un Samsung TV curvo di 50 pollici.