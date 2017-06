Accadde oggi: Milan-Estudiantes 1969, caffè, botte e pochissimo calcio

Esattamente 47 anni fa: 22 ottobre 1969, Estadio Bombonera di Buenos Aires. Dopo il 3-0 dell'andata, il Milan si appresta ad affrontare nel ritorno della finale di Coppa Intercontinentale gli argentini dell'Estudiantes, ma il clima è a dir poco infuocato. Appena i rossoneri sbucano dal tunnel, i tifosi argentini gettano loro addosso del caffè bollente. Tra lo stupore generale, i giocatori italiani si avviano verso il centrocampo sporchi di caffè e posano per la foto di rito. Mentre si mettono uno accanto all'altro, entrano i giocatori dell'Estudiantes, che hanno un pallone a testa e per "riscaldarsi" prendono letteralmente a "pallate" i milanisti...

Comincia così una delle più violente partite della storia del calcio, una selvaggia e vergognosa caccia all'uomo: "La partita è stata un'agonia, una continua caccia all'uomo - raccontò Lodetti qualche tempo dopo la partita - Quando avevi il pallone arrivavano e ti scalciavano. Per farti male intendiamoci. L'arbitro se ne fregava proprio. Passammo in vantaggio con Rivera, poi loro capovolsero il risultato, ma ormai era troppo tardi, eravamo al sicuro per la vittoria finale, visto il 3-0 dell'andata. Così gli argentini decisero di picchiarci per tutto il resto della partita. Ci fu un terzino che falciò Prati, scaraventandolo a terra. Poi arrivò il portiere Poletti che non contento gli mollò un calcio nella schiena. Pierino dovette uscire dal campo. Ma il vero problema fu il nostro attaccante Nestor Combin. Parlammo con alcuni giornalisti e giocatori argentini poi. Ci dissero che lì lo consideravano un traditore, poiché era argentino ma si fece naturalizzare francese, per di più aveva "osato" anche segnare all'andata. Gliele avevano promesse insomma, gliel'avrebbero fatta pagare al ritorno gli dicevano e forse fu una leggerezza portarlo. Avevamo un tale vantaggio dopo la partita d'andata...".

In un'azione di gioco, infatti, Combin stoppò un pallone sulla trequarti e un difensore argentino gli entrò in stile wrestling altezza femore. Nel parapiglia che si creò, a dar man forte al difensore arrivò ancora il portiere Poletti, che sferrò un pugno in faccia al franco-argentino, spaccandogli naso e zigomo. Combin, una maschera di sangue, svenne e il gioco fu fermato per alcuni minuti. Ma non finì lì. Appena finita la partita Combin venne aspettato dalla polizia argentina che lo arrestò con l'accusa di aver evaso gli obblighi di leva. Il Milan, finita la partita e vinta la coppa, si diresse verso l'aeroporto per tornare in italia, ma lì di Combin ancora nessuna traccia. L'allenatore Rocco decise così di prendere posizione e di non partire senza il giocatore, tanto da smuovere anche l'Ambasciata italiana. Finalmente dopo ore e ore di attesa, Nestor Combin venne rilasciato, grazie soltanto all'intervento del Presidente della Repubblica Argentina. La notizia dei fatti avvenuti in Argentina fece ovviamente il giro del mondo e la Coppa Intercontinentale nel '75 e '78 non si disputò poiché nessuno volle giocarla, poi fu trasferita in Giappone.