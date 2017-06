Altro Calcio Abate in aereo con Ibra, i tifosi: "Riportalo al Milan!"

Visita di controllo negli Stati Uniti per Ignazio Abate e Zlatan Ibrahimovic: il milanista per l’ematoma sub-oculare di qualche settimana fa, lo svedese per l'operazione al crociato. Al ritorno, viaggio insieme su un aereo privato: i due, che hanno lo stesso procuratore (Raiola), sono rimasti amici dai tempi del Milan tanto che molti tifosi su Instagram hanno chiesto al terzino: "Riportalo in rossonero!".