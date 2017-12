Altro Calcio A-League, Guerre Stellari in campo

Giornata speciale per l'A-League, il campionato di calcio australiano: per festeggiare l'uscita nei cinema di Star Wars 8 in campo e negli stadi sono comparsi i personaggi dell'ultimo film della celebre saga fantascientifica, da Kylo Ren-Ben Solo a R2-D2/C1-P8 e C-3PO.