Altro Calcio A Bucarest: "Costretti a cambiare nome per colpa della Juventus"

C'è una Juventus che domina da anni la Serie A e una Juventus che milita nella massima divisione rumena (la Liga I), o meglio, c'era. Già, perché il club di Bucarest dovrà cambiare nome e logo proprio su richiesta del club campione d'Italia. Questa è almeno la notizia che rimbalza dalla Romania, dove via Twitter si spiega come la Juventus Bucarest dal prossimo anno sarà costretta a cambiare la propria denominazione e anche il simbolo che da anni la accosta alla società bianconera. Una trasformazione drastica per il club rumeno, che dalla stagione 2018/2019 si chiamerà Fc Colentina e cambierà anche lo stemma, troppo simile al vecchio simbolo dei campioni d'Italia. Le leggi del brand sono evidentemente più forti anche di 93 anni di storia.